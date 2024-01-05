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Тайвань пытается предотвратить вмешательство в выборы со стороны Китая

5 января 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Тайвань пытается предотвратить вмешательство в выборы со стороны Китая
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Накануне выборов в Тайване Китай оказывает военное и экономическое давление на островную страну. Власти Тайваня все фиксируют и опубликуют анализ после голосования.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что правительство Тайваня указало на военное и экономическое давление, а также на субсидированные поездки в Китай местных чиновников Тайваня для вмешательства в выборы, которые должны состояться 13 января.

"Тайвань принимает меры по противодействию вмешательству Китая и документирует свой опыт. Анализ будет опубликован вскоре после выборов, после консультаций с международными экспертами", — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

В то же время он добавил, что этому нужно противостоять, ведь если Китай повлияет на выборы в Тайване, то он будет делать это и с другими демократическими государствами.

В то же время в Китае назвали выборы в Тайване "чисто внутренним делом Китая" и добавили, что правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня пытается назвать любое взаимодействие между двумя сторонами Тайваньского пролива вмешательством в выборы.

Напомним, глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

Добавим, в конце декабря министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня запрещенных к экспорту товаров в Россию и Белоруссию. Это решение направлено на предотвращение использования тайваньских технологических изделий в военных целях.

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