Тайвань намагається запобігти втручанню у вибори з боку Китаю

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS

Напередодні виборів у Тайвані, Китай здійснює військовий та економічний тиск на острівну країну. Влада Тайваню все фіксує та опублікує аналіз після голосування.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що уряд Тайваню вказав на військовий та економічний тиск, а також на субсидовані поїздки до Китаю місцевих чиновників Тайваню задля втручання у вибори, які мають відбутися 13 січня.

"Тайвань вживає заходів щодо протидії втручанню Китаю та документує свій досвід. Аналіз буде опублікований невдовзі після виборів після консультацій з міжнародними експертами", — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Водночас він додав, що цьому треба протистояти, адже якщо Китай вплине на вибори в Тайвані, то він робитиме це і з іншими демократичними державами.

Водночас у Китаї назвали вибори в Тайвані "суто внутрішньою справою Китаю" і додали, що правляча Демократична прогресивна партія Тайваню намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.

Нагадаємо, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.

Додамо, наприкінці грудня міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі. Це рішення спрямоване на запобігання використанню тайванських технологічних виробів у військових цілях.