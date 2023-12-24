Тысячи людей требуют отменить результаты выборов в Сербии

Протестующие под ратушей в Белграде. Фото: скриншот

Люди протестуют в центре столицы Сербии Белграде в воскресенье, 24 декабря, с требованием отменить результаты выборов. Согласно заявлениям международных экспертов, результаты нечестны.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что протестующие пытались прорваться в белградскую ратушу, где заседает избирательная комиссия. Они вылезли на здание и разбили окна. Полиция вынуждена была применить перечный баллончик.

"Вучич вор", — выкрикивают митингующие.

Под возгласы заходить и не сдаваться представители коалиции "Сербия против насилия" (SPN) безрезультатно пытались открыть дверь ратуши. Еще один член коалиции Мариника Тепич объявила голодовку с момента выборов, требуя отменить результаты.

По подсчетам Государственной избирательной комиссии, на прошлой неделе Популистская правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) получила 46,72% голосов на внеочередных парламентских выборах.

Мониторинговая миссия признала несправедливое преимущество SNS из-за предвзятости СМИ, влияния президента Вучича и подкуп избирателей во время голосования. Вучич утверждает, что выборы были честными.

Второе место заняла Сербия против насилия, получив 23,56% голосов, а третье возглавила Социалистическая партия Сербии с 6,56% голосов.

Обновлено 23:40. По данным сербских СМИ, около 23:00 (по киевскому времени) правоохранители оттеснили протестующих от ратуши и админзданий. Полиция держала в руках прозрачные пластиковые щиты и резиновые дубинки.

More escalations in Belgrade, Serbia as the police break up the protests against widespread electoral fraud. pic.twitter.com/kzcmx5D9tc — Admirim (@admirim) December 24, 2023

О пострадавших или задержанных не сообщается.

It looks like protest is over, police is coming government building out and protestors are going home #Serbia #belgrade pic.twitter.com/gBPcijBqQE — NickN (@NickN) December 24, 2023

Также в связи с протестами президент Сербии Александр Вучич обратился к народу с заявлением, что не произойдет никакой революции, поскольку государство имеет достаточную силу для защиты демократии и своей независимости, и что "головорезы будут арестованы".

Напомним, что в Сербии 18 декабря митингующие вышли на протест с требованием отменить результаты парламентских выборов. Их победила правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.