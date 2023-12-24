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Тисячі люди вимагають скасувати результати виборів у Сербії

24 грудня 2023 23:32
оновлено: 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тисячі люди вимагають скасувати результати виборів у Сербії
Протестувальники під ратушею в Белграді. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Люди протестують в центрі столиці Сербії Белграді в неділю, 24 грудня, з вимогою скасувати результати виборів. Згідно з заявами міжнародних експертів, результати нечесні.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що протестувальники намагалися прорватися до белградської ратуші, де засідає виборча комісія. Вони вилізли на будівлю та розбили вікна. Поліція змушена була застосувати перцевий балончик.

"Вучич злодій", — викрикують мітингарі.

Під вигуки заходити й не здаватися представники коаліції "Сербія проти насильства" (SPN) безрезультатно намагалися відчинити двері ратуші. Ще одна членкиня коаліції Марініка Тепіч оголосила голодування від моменту виборів, вимагаючи скасувати результати.

Відомо, що за підрахунками Державної виборчої комісії, минулого тижня Популістська правляча Сербська прогресивна партія (SNS) отримала 46,72% голосів на позачергових парламентських виборах.

Моніторингова місія визнала несправедливу перевагу SNS через упередженість ЗМІ, вплив президента Вучича та підкуп виборців під час голосування. Вучич стверджує, що вибори були чесними.

Друге місце посіла "Сербія проти насильства", отримавши 23,56% голосів, а третє очолила Соціалістична партія Сербії з 6,56% голосів.

Оновлено 23:40. За даними сербських ЗМІ, близько 23:00 (за київським часом) правоохоронці відтіснили протестувальників від ратуші та адмінбудівель. Поліція тримала в руках прозорі пластикові щити та гумові кийки.

Наразі про постраждалих чи затриманих не повідомляється.

Також у зв'язку з протестами президент Сербії Александр Вучич звернувся до народу з заявою, що не відбудеться жодної революції, оскільки держава має достатню силу для захисту демократії і своєї незалежності, і що "головорізи будуть заарештовані".

Нагадаємо, що в Сербії 18 грудня мітингарі вийшли на протест із вимогою скасувати результати парламентських виборів. На них перемогла правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича.

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