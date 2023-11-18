Трампу разрешили баллотироваться в президенты США в следующем году

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Dave Sanders/Pool via REUTERS

Судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отклонена попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом сообщает Voanews.

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Решение судьи Сары Уоллес, которое, вероятно, будет обжаловано, является победой Трампа. Он борется с рядом обжалований его кандидатуры на основании редко используемого положения Конституции США, запрещающего чиновникам, участвовавшим в восстании или мятеже, занимать федеральные должности.

Дело в Колорадо, которое возбудила группа избирателей при поддержке наблюдательной организации "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне, было первым, дошедшим до суда. Оно рассматривалось как тестовый случай для более широких усилий по дисквалификации.

По словам адвокатов избирателей, Трамп прибег к мятежу, распространяя ложные заявления о массовых фальсификациях после своего поражения на президентских выборах 2020 года, созывая сторонников на митинг. Затем он призвал их пройти маршем к Капитолию, где заседал Конгресс, чтобы засвидетельствовать результаты выборов.

Тогда поклонники Трампа ворвались в здание и напали на полицию. Митингующие заставляли законодателей спасаться бегством.

Адвокаты Трампа говорят, что экс-президент не имел никаких отношений с ультраправыми экстремистскими группами, которые были главными в нападении на Капитолий.

"Это решение стало очередной неудачей в попытке дисквалифицировать Трампа. Суды в Миннесоте и Мичигане отклонили попытки не допустить его к участию в республиканских праймериз, но не приняли решение относительно его права участвовать во всеобщих выборах в ноябре 2024 года", — говорится в материале.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах 2024 года урегулирует войну между Россией и Украиной. По его словам, ему удастся сделать это еще до инаугурации.