Трампу дозволили балотуватися в президенти США наступного року

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Dave Sanders/Pool via REUTERS

Суддя в американському штаті Колорадо дозволив Дональду Трампу балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки наступного року. Було відхилено спробу дискваліфікувати колишнього президента за його дії до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Voanews.

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Рішення судді Сари Воллес, яке, ймовірно, буде оскаржене, є перемогою Трампа. Він бореться з низкою оскаржень його кандидатури на підставі рідко використовуваного положення Конституції США, що забороняє чиновникам, які брали участь у повстанні або заколоті, обіймати федеральні посади.

Справа в Колорадо, яку порушила група виборців за підтримки наглядової організації "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтоні, була першою, що дійшла до суду. Вона розглядалася як тестовий випадок для більш широких зусиль щодо дискваліфікації.

За словами адвокатів виборців, Трамп вдався до заколоту, поширюючи неправдиві заяви про масові фальсифікації після своєї поразки на президентських виборах 2020 року, скликаючи прихильників на мітинг. Потів він закликав їх пройти маршем до Капітолія, де засідав Конгрес, щоб засвідчити результати виборів.

Тоді прихильники Трампа увірвались в будівлю та напали на поліцію. Мітингарі змушували законодавців рятуватися втечею.

Адвокати Трампа кажуть, що експрезидент не мав жодних відносин з ультраправими екстремістськими групами, які були головними у нападі на Капітолій.

"Це рішення стало черговою невдачею у спробі дискваліфікувати Трампа. Суди в Міннесоті та Мічигані відхилили спроби не допустити його до участі в республіканських праймеріз, але не ухвалили рішення щодо його права брати участь у загальних виборах у листопаді 2024 року", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після перемоги на виборах 2024 року врегулює війну між Росією та Україною. За його словами, йому вдасться це зробити ще до інавгурації.