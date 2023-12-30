В Белграде проходит очередной митинг на фоне парламентских перевыборов

Люди, вышедшие на протест в Белграде. Фото: скриншот с видео REUTERS

В столице Сербии Белграде тысячи митингующих вышли на протест на фоне организованных на нескольких участках страны повторных парламентских и муниципальных выборов. На акцию в центре города пришли сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Оппозиционный митинг в Белграде

Сегодня, 30 декабря, сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" сошлись в центр Белграда для протеста. Митинг проходит у здания гостиницы "Москва". Причиной акции стала организация на нескольких участках страны парламентских и муниципальных перевыборов.

"Республиканская избирательная комиссия ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более 8,3 тыс участков", — указали в издании.

Напомним, в Сербии организовали перевыборы 30 декабря. Люди могут прийти на голосование в 30 избирательных участков. Три из них находятся в Белграде.

Добавим, протесты в Сербии начались 18 декабря. Протестующие вышли с требованием отменить результаты парламентских выборов.