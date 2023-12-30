У Белграді проходить черговий мітинг на тлі парламентських перевиборів

Люди, що вийшли на протест у Белграді. Фото: скриншот з відео REUTERS

У столиці Сербії Белграді тисячі мітингувальників вийшли на протест на тлі організованих на кількох дільницях країни повторних парламентських та муніципальних виборів. На акцію в центрі міста прийшли прихильники опозиційної коаліції "Сербія проти насильства".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Опозиційний мітинг у Белграді

Сьогодні, 30 грудня, прихильники опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" зійшлися до центру Белграду для протесту. Мітинг проходить біля будівлі готелю "Москва". Причиною акції стала організація на кількох дільницях країни парламентських та муніципальних перевиборів.

"Республіканська виборча комісія раніше заявила, що у зв'язку зі скаргами на перебіг виборів, що відбулися 17 грудня, 30 грудня пройде повторне голосування на 35 із понад 8,3 тис. дільниць", — вказали у виданні.

Нагадаємо, у Сербії організували перевибори 30 грудня. Люди можуть прийти на голосування до 30 виборчих дільниць. Три з них знаходяться у Белграді.

Додамо, протести у Сербії розпочалися 18 грудня. Протестувальники вийшли із вимогою скасувати результати парламентських виборів.