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В ГУР заявили, что перед выборами Путин заключит социальный договор с народом

21 января 2024 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР заявили, что перед выборами Путин заключит социальный договор с народом
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новый социальный договор с населением. Это происходит в рамках подготовки к выборам в РФ.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

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"Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили "подкрасить" путем похода Путина на контакт с так называемым "глубинным народом" — представителями местного самоуправления", — говорит Черняк.

По его словам, из-за отсутствия результатов на фронте, а также международной изоляции и экономических трудностей, уровень жизни россиян и поддержка продолжения боевых действий упали.

"Проведение всероссийского форума "Малая родина — села России" в январе 2024 года — одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", — отметил представитель ГУР.

По данным ГУР, на этом форуме российский диктатор обещал выделить регионам денег на развитие. Он также говорил о:

  • поддержке участников так называемой "СВО";
  • "победы" России;
  • "неэффективные" санкции;
  • "сплоченность" народа.

Черняк говорит, что главные задачи российской диктатуры сейчас — это сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри России.

В ГУР добавили, что реализацию внутренней политики, направленной на удержание контроля над ситуацией и избежание социального "взрыва" во время электорального цикла, Кремль возлагает как на силовиков, так и на представителей муниципалитетов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.

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