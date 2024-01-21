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У ГУР заявили, що перед виборами Путін укладе соціальний договір з народом

21 січня 2024 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР заявили, що перед виборами Путін укладе соціальний договір з народом
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін хоче укласти новий соціальний договір з населенням. Це відбувається у межах підготовки до виборів у РФ.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Черняк в коментарі "РБК-Україна".

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Соціальний договір Путіна з населенням

"Невтішне тло так званої виборчої кампанії у Кремлі вирішили "підмалювати" шляхом походу Путіна на контакт із так званим "ґлубінним народом" — представниками місцевого самоврядування", — каже Черняк.

За його словами, через відсутність результатів на фронті, а також міжнародну ізоляцію та економічні труднощі, рівень життя росіян та підтримка продовження бойових дій впали.

"Проведення всеросійського форуму "Малая родіна — сіла Россії" у січні 2024 року — одна з показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії агресивної Москви", — зазначив представник ГУР.

За даними ГУР, на цьому форумі російський диктатор дав обіцянки виділити регіонам грошей на розвиток. Він також говорив про:

  • підтримку учасників так званої "СВО";
  • "перемоги" Росії;
  • "неефективні" санкції;
  • "згуртованість" народу.

Черняк каже, що головні завдання російської диктатури наразі — це зберегти повну суспільну підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині Росії.

У ГУР додали, що реалізацію внутрішньої політики, спрямованої на утримання контролю над ситуацією та уникнення соціального "вибуху" під час електорального циклу, Кремль покладає як на силовиків, так і на представників муніципалітетів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.

росія
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ГУР

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