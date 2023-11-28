В Кремле готовятся к выборам на оккупированной Украине — в ГУР разоблачили планы России
На временно оккупированных территориях Украины Кремль намерен провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Российские выборы на оккупированных территориях Украины
По информации ГУР, в ноябре этого года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и лидерами из Москвы на временно оккупированных территориях Украины.
"Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Путина Сергей Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу", — отметили в ГУР.
Основные наставления от руководства РФ:
- выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов;
- активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ;
- "стабильность" рубля;
- "улучшение" уровня жизни людей.
Также, по данным ГУР, власти оккупационных земель получили еще одну задачу. Они должны увеличить "уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%".
Напомним, Кремль "непонятно озабочен" результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года. Особенно российские власти беспокоятся о падение рейтинга Путина среди бывших участников войны против Украины.
Добавим, Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.
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