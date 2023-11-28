В Кремле готовятся к выборам на оккупированной Украине — в ГУР разоблачили планы России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

На временно оккупированных территориях Украины Кремль намерен провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Российские выборы на оккупированных территориях Украины

По информации ГУР, в ноябре этого года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и лидерами из Москвы на временно оккупированных территориях Украины.

"Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Путина Сергей Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу", — отметили в ГУР.

Основные наставления от руководства РФ:

выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов;

активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ;

"стабильность" рубля;

"улучшение" уровня жизни людей.

Уведомление о выборах на ВОТ Украины. Фото: скриншот поста ГУР

Также, по данным ГУР, власти оккупационных земель получили еще одну задачу. Они должны увеличить "уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%".

Напомним, Кремль "непонятно озабочен" результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года. Особенно российские власти беспокоятся о падение рейтинга Путина среди бывших участников войны против Украины.

Добавим, Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.