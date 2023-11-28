У Кремлі готуються до виборів на окупованій Україні — в ГУР викрили плани Росії

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

На тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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За інформацією ГУР, у листопаді цього року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та лідерами з Москви на тимчасово окупованих територіях України.

"Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу", — зазначили в ГУР.

Основні настанови від керівництва РФ:

виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;

активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки РФ;

"стабільність" рубля;

"поліпшення" рівня життя людей.

Повідомлення про вибори на ТОТ України. Фото: скриншот допису ГУР

Також, за даними ГУР, влада окупаційних земель отримала ще одне завдання. Вони мають збільшити "рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%".

Нагадаємо, Кремль "незрозуміло стурбований" результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Особливо російську владу турбує падіння рейтингу Путіна серед колишніх учасників війни проти України.

Додамо, Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.