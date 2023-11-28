У Кремлі готуються до виборів на окупованій Україні — в ГУР викрили плани Росії
На тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Російські вибори на окупованих територіях України
За інформацією ГУР, у листопаді цього року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та лідерами з Москви на тимчасово окупованих територіях України.
"Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу", — зазначили в ГУР.
Основні настанови від керівництва РФ:
- виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;
- активізувати пропаганду про буцімто "позитивні" тенденції економіки РФ;
- "стабільність" рубля;
- "поліпшення" рівня життя людей.
Також, за даними ГУР, влада окупаційних земель отримала ще одне завдання. Вони мають збільшити "рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%".
Нагадаємо, Кремль "незрозуміло стурбований" результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Особливо російську владу турбує падіння рейтингу Путіна серед колишніх учасників війни проти України.
Додамо, Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.
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