В Луганской ОВА рассказали, как готовят российские "выборы" на территории области

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: ГУНП в Житомирской области

На территории Луганской области российские оккупанты готовятся к проведению "выборов", которые должны состояться в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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"В мартовском голосовании в так называемом "лнр" общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках", — рассказал Лысорог.

Так называемые "наблюдатели" будут иметь право контролировать процедуру волеизъявления как на участках, так и вне помещений для голосования.

До начала процедуры голосования эти люди будут заниматься агитацией. Они будут информировать жителей оккупированных территорий о необходимости заблаговременной регистрации для возможности волеизъявления за пределами участка.

"Создаются предпосылки повышения явки и последующей фальсификации", — отметили в ОВА.

Ситуация на территории области

Несмотря на минометные обстрелы Невского, вчера туда удалось доставить недельный запас хлеба, розданный жителям деоккупированного населенного пункта. Последствия почти непрерывного российского огня и непогода осложнили логистическую схему, впрочем, каждый житель соседних Грековки, Макеевки, Новолюбовки получит эту помощь.

"Наши военные отразили три штурма в Серебрянском лесничестве, где противник пытался прорвать украинскую оборону, используя авиацию", — добавили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области российский военный грузовик раздавил очередной гражданский автомобіль. Внутри находился водитель, погибший на месте.

Напоминаем, что в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.