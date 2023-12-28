В Луганській ОВА розповіли, як готують російські "вибори" на території області

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: ГУНП в Житомирській області

На території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Окупанти готуються до виборів

"У березневому голосуванні у так званій "лнр" громадські спостерігачі працюватимуть на всіх виборчих дільницях", — розповів Лисогор.

Так звані "спостерігачі" матимуть право контролювати процедуру волевиявлення як на дільницях, так і поза приміщеннями для голосування.

До початку процедури голосування ці люди займатимуться агітацією. Вони інформуватимуть мешканців окупованих територій щодо необхідності завчасної реєстрації для можливості волевиявлення поза межами дільниці.

"Створюватимуть передумови підвищення явки та подальшої фальсифікації", — зазначили в ОВА.

Ситуація на території області

Попри мінометні обстріли Невського, вчора туди вдалося доставити тижневий запас хліба, який роздано мешканцям деокупованого населеного пункту. Наслідки майже безперервного російського вогню та негода ускладнили логістичну схему, втім кожен житель сусідніх Греківки, Макіївки, Новолюбівки одержить цю допомогу.

"Наші військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону, використовуючи авіацію", — додали в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що на Луганщині російська військова вантажівка розчавила чергове цивільне авто. Всередині знаходився водій, який загинув на місці.

Нагадуємо, що у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.