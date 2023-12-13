Выборы в оккупации — как Скадовск готовят к принудительному волеизъявлению — мэр

Урна для выборов в России. Фото: росСМИ

Россия будет проводить президентские выборы на оккупированных украинских территориях. В Скадовске готовятся к визитам представителей избирательной комиссии в дома жителей для принудительного волеизъявления.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

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Принудительные выборы в оккупированном Скадовске

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение приобщить к ним и оккупированные украинские территории.

Учитывая опыт выборов в местные советы, которые Россия проводила ранее, люди готовятся снова к добровольно-принудительному волеизъявлению.

"Все выборы проводились в принудительном порядке. Имеется в виду, не на участках, а к людям приходили домой, когда у людей не оставалось фактически варианта — принимать в них участие или не принимать. Редко кто смог в таком случае отказаться от участия в выборах", — рассказал мэр Скадовска Александр Яковлев.

Конечно, говорит мэр, часть людей придет на выборы добровольно. Более того, около 15% населения приветствуют и поддерживают выборы в Скадовске, однако это процент от тех людей, которые проживают в городе сейчас, включая тех, кто приехал уже после оккупации.

"Если в кабинках там проголосовало, может, процентов 15-20% населения, а то и меньше, я думаю, то в основном все это было по людям. А там уже рисуют любую явку. Я думаю, что в этот раз будет так же", — сообщил городской голова.

В городе, по словам Яковлева, уже начинают настраивать людей на будущую победу Владимира Путина.

Напомним, Путин объявил, что в пятый раз будет баллотироваться в президенты РФ и сделал из этого целое шоу.