Вибори в окупації — як Скадовськ готують до примусового волевиявлення — мер

Урна для виборів у Росії. Фото: росЗМІ

Росія проводитиме президентські вибори на окупованих українських територіях. У Скадовську готуються до візитів представників виборчої комісії в будинки мешканців для примусового волевиявлення.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

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Примусові вибори в окупованому Скадовську

Вибори президента Росії пройдуть навесні 2024 року. Центральна виборча комісія РФ прийняла рішення долучити до них й окуповані українські території.

Враховуючи досвід виборів у місцеві "совєти", які Росія проводила раніше, люди готуються знову до добровільно-примусового волевиявлення.

"Усі вибори проводилися в примусовому порядку. Мається на увазі, не на дільницях, а до людей приходили додому, коли у людей не залишалося фактично варіанту — брати в них участь чи не брати. Рідко хто зміг в такому випадку відмовитись від участі у виборах", — розповів мер Скадовська Олександр Яковлєв.

Звісно, каже міський голова, частина людей прийде на вибори добровільно. Більше того, близько 15% населення вітають і підтримують вибори у Скадовську, однак це відсоток від тих людей, які проживають у місті наразі — включно з тими, хто приїхав уже після окупації.

"Якщо в кабінках там проголосувало, може, відсотків 15-20% населення, а то й менше, я думаю, в основному все це було по людях. А там вже малюють будь-яку явку. Я думаю, що цього разу буде так само", — повідомив міський голова.

У місті, за словами пана Яковлєва, вже починають налаштовувати людей на майбутню перемогу Володимира Путіна.

Нагадаємо, Путін оголосив, що вп'яте балотуватиметься в президенти РФ та зробив з цього ціле шоу.