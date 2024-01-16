Известный антиукраинскими заявлениями Рамасвами снялся с выборов в пользу Трампа

Республиканец Вивек Рамасвами. Фото: Reuters/Octavio Jones

Претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Рамасвами поддержал Трампа

После результатов первых республиканских кокусов в рамках гонки за выдвижение от Республиканской партии США Рамасвами завершил свою кампанию и поддержал Трампа на президентских выборах.

По итогам голосования избирателей-республиканцев в штате Айова Рамасвами занял лишь четвертое место (примерно 7,7% голосов), уступив не только Трампу, но экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли и губернатору Флориды Рону Десантису.



"Как я говорил с самого начала, в этой гонке принимают участие два кандидата с политикой "Америка превыше всего", и я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему об этом. Он получит мою полную поддержку", — сказал политик своим сторонникам в Де-Мойное 15 января после победы Трампа в первом кокусе.

Кто такой Вивек Рамасвами

У Рамасвами раньше не было политического опыта. Он родился 9 августа 1985 года в американском Цинциннате в семье эмигрантов из Индии, окончил Гарвард и получил степень доктора права в Йельском университете. В ходе учебы работал в хедж-фонде QVT Capital, где отвечал за инвестиции в фармацевтику. Позже сам основал фармацевтическую компанию Roivant Sciences, где был генеральным директором до 2021 года. По состоянию на август 2023 года Forbes оценивал состояние Рамасвами в 950 млн долларов.



Рамасвами в свои 38 лет стал самым молодым кандидатом в этой президентской гонке. Предприниматель обещал, что в случае победы на выборах помилует Трампа, против которого выдвинуты обвинения по четырем разным делам, и выведет США из НАТО. Рамасвами также поддерживал идею строительства стены на границе с Мексикой, требовал закрытия и передачи полномочий ФБР другим структурам.

Антиукраинские заявления Рамасвами

Рамасвами также известен своими антиукраинскими заявлениями. Так, в августе 2023 года он заявил, что выступает против помощи Украине. По словам мультимиллионера, это якобы "не отвечает интересам США" и "война в Украине не должна быть приоритетом внешней политики США".



Летом 2023 года Рамасвами пообещал, что в случае избрания президентом США, признает российскую оккупацию части украинских территорий. Кроме того, он обещал заблокировать вступление Украины в НАТО.



В ноябре 2023 года Рамасвами назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом".



Напомним, по предварительным данным, Трамп победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове. Экс-президент получил наибольшее количество голосов — 51,1%.

Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21,2%), третье — бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Как известно, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.