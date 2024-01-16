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Відомий антиукраїнськими заявами Рамасвамі знявся з виборів на користь Трампа

16 січня 2024 09:38
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова
Відомий антиукраїнськими заявами Рамасвамі знявся з виборів на користь Трампа
Республіканець Вівек Рамасвамі. Фото: Reuters/Octavio Jones
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова

Претендент на висування від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. 38-річний мультимільйонер заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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Рамасвамі підтримав Трампа

Після результатів перших республіканських кокусів у рамках гонки за висування від Республіканської партії США Рамасвамі завершив свою кампанію і підтримав Трампа на президентських виборах.

За підсумками голосування виборців-республіканців у штаті Айова Рамасвамі зайняв лише четверте місце (приблизно 7,7% голосів), поступившись не тільки Трампу, але ексгубернаторці Південної Кароліни Ніккі Хейлі та губернатору Флориди Рону Десантису.

"Як я говорив з самого початку, в цій гонці беруть участь два кандидати з політикою "Америка понад усе", і я подзвонив Дональду Трампу, щоб сказати йому про це. Він отримає мою повну підтримку", — сказав політик своїм прихильникам у Де-Мойне 15 січня після перемоги Трампа в першому кокусі.

Хто такий Вівек Рамасвамі

Рамасвами раніше не мав політичного досвіду. Він народився 9 серпня 1985 року в американському Цинциннаті в сім'ї емігрантів з Індії, закінчив Гарвард і здобув ступінь доктора права в Єльському університеті. Під час навчання працював у хедж-фонді QVT Capital, де відповідав за інвестиції у фармацевтику. Пізніше сам заснував фармацевтичну компанію Roivant Sciences, де був генеральним директором до 2021 року. Станом на серпень 2023 року Forbes оцінював статки Рамасвамі в 950 млн доларів.

Рамасвамі у свої 38 років став наймолодшим кандидатом у цій президентській гонці. Підприємець обіцяв, що у разі перемоги на виборах помилує Трампа, проти якого висунуто звинувачення за чотирма різними справами, та виведе США з НАТО. Рамасвамі також підтримував ідею будівництва стени на кордоні з Мексикою, вимагав закриття та передачі повноважень ФБР іншим структурам.

Антиукраїнські заяви Рамасвамі

Рамасвамі також відомий своїми антиукраїнськими заявами. Так, у серпні 2023 року він заявив, що виступає проти допомоги Україні. За словами мультимільйонера, це нібито "не відповідає інтересам США", і що "війна в Україні не має бути пріоритетом зовнішньої політики США".

Влітку 2023 року Рамасвамі обіцяв, що у разі обрання президентом США, визнає російську окупацію частини українських територій. Окрім того, він обіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

У листопаді 2023 року Рамасвамі назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом"

Нагадаємо, за попередніми даними, Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. Експрезидент отримав найбільшу кількість голосів — 51,1%.

Друге місце посів губернатор штату Флорда Рон Десантіс (21,2%), третє — колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі.

Як відомо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

США
вибори
Дональд Трамп
Республіканська партія

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