Байден побив антирекорд — за нього готові проголосувати все менше американців

Президент США Джо Байден. Фото: ostwest.tv

Експрезидент США Дональд Трамп зараз має невелику, але явну перевагу над чинним лідером країни Джо Байденом на виборах. За Байдена готові проголосувати все менше громадян США.

Про це пише CNN.

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Так, згідно з нещодавніми опитуваннями в країні, серед зареєстрованих або ймовірних виборів надають перевагу Трампу від 2 до 4 балів над Байденом.

Результати опитувань створюють картину, що чинний президент має реальні проблеми.

CNN пише, що за останні 80 років чинні президенти в середньому випереджали своїх потенційних суперників трохи більше ніж на 10 пунктів за рік до виборів. Це стосується майже всіх чинних президентів, щодо яких проводили опитування, починаючи з Франкліна Рузвельта в 1943 році.

Насправді єдиний президент, який відставав в аналогічних опитуваннях — це Трамп. У листопаді 2019 року він був позаду від Байдена приблизно на 10 пунктів.

Звісно, виникає питання, чому Байдену так важко боротися з людиною, яку він зміг перемогти у минулих виборих.

Зокрема, причиною цьому може бути те, що Байден має проблеми з лівим крилом своєї партії, про що свідчить гучна критика його ставлення до війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Проте, як пише CNN, найімовірнішим поясненням проблем Байдена є його поважний вік.

Нагадаємо, що суддя в американському штаті Колорадо дозволив Дональду Трампу балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки наступного року. Було відхилено спробу дискваліфікувати колишнього президента за його дії до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що після перемоги на виборах 2024 року врегулює війну між Росією та Україною. За його словами, йому вдасться це зробити ще до інавгурації.