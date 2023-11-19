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Байден избил антирекорд – за него готовы проголосовать все меньше американцев

19 ноября 2023 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Байден избил антирекорд – за него готовы проголосовать все меньше американцев
Президент США Джо Байден. Фото: ostwest.tv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-президент США Дональд Трамп сейчас имеет небольшое, но явное преимущество над действующим лидером страны Джо Байденом на выборах. За Байдена готовы проголосовать меньше граждан США.

Об этом пишет CNN.

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Так, согласно недавним опросам в стране, среди зарегистрированных или вероятных выборов предпочитают Трамп от 2 до 4 баллов над Байденом.

Результаты опросов создают картину, что у действующего президента есть реальные проблемы.

CNN пишет, что за последние 80 лет действующие президенты в среднем опережали своих потенциальных соперников чуть больше 10 пунктов за год до выборов. Это касается почти всех действующих президентов, по которым проводили опрос, начиная с Франклина Рузвельта в 1943 году.

На самом деле, единственный президент, который отставал в аналогичных опросах — это Трамп. В ноябре 2019 года он был позади Байдена примерно на 10 пунктов.

Конечно, возникает вопрос, почему Байдену так трудно бороться с человеком, которого он смог победить в прошлых выборах.

В частности, причиной тому может быть то, что у Байдена проблемы с левым крылом своей партии, о чем свидетельствует громкая критика его отношения к войне Израиля и ХАМАСа.

Однако, как пишет CNN, вероятным объяснением проблем Байдена является его почтенный возраст.

Напомним, что судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отвергнута попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах 2024 урегулирует войну между Россией и Украиной. По его словам, ему удастся сделать это еще до инаугурации.

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