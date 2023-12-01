Більшість українців вважають вибори під час війни безглуздими, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео The Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів. Однак більшість населення України вважає вибори під час війни "небезпечними і безглуздими".

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Associated Press.

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Україна не готова до проведення виборів під час війни

За словами Володимира Зеленського, він був готовий провести вибори, проте до голосування в умовах війни не готові більшість українців. Він вказав, що українці вважають вибори під час війни "небезпечними і безглуздими".

Зеленський наголосив на тому, що повномасштабна війна в Україні унеможливила проведення президентських виборів, які були заплановані на березень наступного року згідно з Конституцією.

Президенство в умовах війни є важким для Зеленського

За даними The Associated Press, у Зеленського немає слів, щоб описати, наскільки важким є президентство в умовах війни. Однак він зазначив, що не може уявити, як залишити цю посаду.

"Це було б дуже несправедливо, неправильно і, безумовно, демотивувало б", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні виробництва вітчизняного озброєння.

Додамо, прихід зими знаменує собою нову фазу 21-місячної повномасштабної війни з Росією. Вона вплине на ситуацію на фронті, цивільне населення та експорт зерна.

Представники всіх фракцій Верховної ради України підписали меморандум про неприпустимість проведення виборів до закінчення воєнного стану. Крім того, народні обранці вирішили, що виборів не буде щонайменше пів року після війни.