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Большинство украинцев считают выборы во время войны бессмысленными, — Зеленский

1 декабря 2023 14:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Большинство украинцев считают выборы во время войны бессмысленными, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео The Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам. Однако большинство населения Украины считает выборы во время войны "опасными и бессмысленными".

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

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Украина не готова к проведению выборов во время войны

По словам Владимира Зеленского, он был готов провести выборы, однако к голосованию в условиях войны не готово большинство украинцев. Он указал, что украинцы считают выборы во время войны "опасными и бессмысленными".

Зеленский отметил, что полномасштабная война в Украине сделала невозможным проведение президентских выборов, которые были запланированы на март следующего года согласно Конституции.

Президентство в условиях войны тяжело для Зеленского

По данным The Associated Press, у Зеленского нет слов, чтобы описать, насколько тяжело президентство в условиях войны. Однако он отметил, что не может представить, как покинуть этот пост.

"Это было бы очень несправедливо, неправильно и, безусловно, демотивировало бы", — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к странам Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении производства отечественного вооружения.

Добавим, приход зимы знаменует собой новую фазу 21-месячной полномасштабной войны с Россией. Она повлияет на ситуацию на фронте, гражданское население и экспорт зерна.

Представители всех фракций Верховной рады подписали меморандум о недопустимости проведения выборов до окончания военного положения. Кроме того, народные избранники решили, что выборы будут минимум через полгода после войны.

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