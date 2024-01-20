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Борис Джонсон спрогнозував ситуацію в Україні у разі перемоги Трампа на виборах

20 січня 2024 17:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Борис Джонсон спрогнозував ситуацію в Україні у разі перемоги Трампа на виборах
Експрем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: Офіс Президента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон висловився стосовно того, якщо на виборах у США цього року виграє експрезидент Дональд Трамп. Він вважає, що повернення Трампа до влади покращить становище в Україні.

Про це Джонсон написав у своїй щотижневій колонці для Daily Mail.

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"Що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", — заявив Джонсон.

За його словами, саме Трамп надав Збройним силам України протитанкові ракетні комплекси Javelin, що допомогли українцям у битві за Київ та деокупації області. 

Він вважає, що повернення Трампа — "це те, що потрібно світу" і може стати "великою перемогою".

Також Джонсон зазначив, що є велика ймовірність того, що Трамп подвоїть зусилля США із допомоги Україні і надасть їй те, що необхідно для перемоги.

"Якщо це так, то є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ — стабільнішим", — зауважив він.

Експрем'єр Британії додав, що наразі світ потребує лідера, "чия готовність до застосування сили і абсолютна непередбачуваність є головним фактором стримування для ворогів Заходу".

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі відкинути компроміс щодо безпеки кордонів. Раніше чинний лідер країни Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, до якого прив’язане питання допомоги Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський знову запросив експрезидента США Дональда Трампа до України. Проте голова держави висунув умову, що колишній американський лідер має розповісти йому, як можна припинити бойові дії з РФ.

США
вибори
Дональд Трамп
Борис Джонсон

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