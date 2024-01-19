Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Трамп візьме участь у праймеріз в штаті Вашингтон — рішення суду arrow

Трамп візьме участь у праймеріз в штаті Вашингтон — рішення суду

19 січня 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Трамп візьме участь у праймеріз в штаті Вашингтон — рішення суду
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Суддя штату Вашингтон вирішила, що ім’я колишнього президента Дональда Трампа може залишитися в бюлетені для первинного голосування штату. Однак виборці вважали, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду. 

Про це повідомляє NYT

Читайте також:

Суд дозволив Трампу взяти участь у праймеріз в штаті Вашингтон

Вчора, 18 січня, суддя штату Вашингтон заявила, що експрезидента США Дональда Трампа допущено на праймеріз Республіканської партії й додала, що його ім'я може залишитися в бюлетені.

Напередодні група виборців подала юридичну скаргу до чиновників з проханням не допускати у Вашингтоні Трампа до первинного голосування Республіканської партії. Люди вважають, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду згідно з 14-ю поправкою в Конституції.

Але суддя Мері Сью Вілсон заявила, що держсекретар Вашингтона діяв "відповідно до своїх обов’язків", включивши Трампа до списку. 

Держсекретар Вашингтона Стів Гоббс на виборах, заявив, що не має права самостійно усунути Трампа з первинного голосування.

Видання зазначає, що офіційні оскарження кандидатури Трампа на посаду президента були подані щонайменше в 35 штатах. Наразі він був дискваліфікований лише у двох штатах:

  • Колорадо за рішенням апеляційного суду,
  • Мен за рішенням держсекретаря.

Нагадаємо, що експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. 

Також ми писали, що претендент на висування від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. 38-річний мультимільйонер заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг спрогнозував ймовірність виходу США з НАТО через погрози Трампа. За його словами, Америка не вийде з Альянсу, незалежно від результатів цьогорічних виборів.

США
суд
вибори
Дональд Трамп
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі