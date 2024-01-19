Трамп візьме участь у праймеріз в штаті Вашингтон — рішення суду

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon

Суддя штату Вашингтон вирішила, що ім’я колишнього президента Дональда Трампа може залишитися в бюлетені для первинного голосування штату. Однак виборці вважали, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду.

Про це повідомляє NYT.

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Вчора, 18 січня, суддя штату Вашингтон заявила, що експрезидента США Дональда Трампа допущено на праймеріз Республіканської партії й додала, що його ім'я може залишитися в бюлетені.

Напередодні група виборців подала юридичну скаргу до чиновників з проханням не допускати у Вашингтоні Трампа до первинного голосування Республіканської партії. Люди вважають, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду згідно з 14-ю поправкою в Конституції.

Але суддя Мері Сью Вілсон заявила, що держсекретар Вашингтона діяв "відповідно до своїх обов’язків", включивши Трампа до списку.

Держсекретар Вашингтона Стів Гоббс на виборах, заявив, що не має права самостійно усунути Трампа з первинного голосування.

Видання зазначає, що офіційні оскарження кандидатури Трампа на посаду президента були подані щонайменше в 35 штатах. Наразі він був дискваліфікований лише у двох штатах:

Колорадо за рішенням апеляційного суду,

Мен за рішенням держсекретаря.

Нагадаємо, що експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові.

Також ми писали, що претендент на висування від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. 38-річний мультимільйонер заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг спрогнозував ймовірність виходу США з НАТО через погрози Трампа. За його словами, Америка не вийде з Альянсу, незалежно від результатів цьогорічних виборів.