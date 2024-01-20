Борис Джонсон спрогнозировал ситуацию в Украине в случае победы Трампа на выборах

Экс-премьер Британии Борис Джонсон. Фото: Офис Президента

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон высказался относительно того, если на выборах в США в этом году выиграет экс-президент Дональд Трамп. Он считает, что возвращение Трампа к власти улучшит ситуацию в Украине.

Об этом Джонсон написал в своей еженедельной колонке для Daily Mail.

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"Что бы сейчас ни говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которой он уже существенно помог стать свободной", — заявил Джонсон.

По его словам, именно Трамп предоставил Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые помогли украинцам в битве за Киев и деоккупации области.

Он считает, что возвращение Трампа — "это то, что нужно миру" и может стать "великой победой".

Также Джонсон отметил, что велика вероятность того, что Трамп удвоит усилия США по помощи Украине и предоставит ей то, что необходимо для победы.

"Если это так, то есть все шансы, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир более стабильным", — отметил он.

Экс-премьер Британии добавил, что в настоящее время мир нуждается в лидере, "чья готовность к применению силы и абсолютная непредсказуемость являются главным сдерживающим фактором для врагов Запада".

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил экспрезидента США Дональда Трампа в Украину. Тем не менее глава государства выдвинул условие, что бывший американский лидер должен рассказать ему, как можно прекратить боевые действия с РФ.