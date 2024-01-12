Як вибори в Тайвані вплинуть на відносини з Китаєм — думка політологині

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Результати майбутніх виборів у Тайвані навряд чи суттєво змінять чи вплинуть на відносини з Китаєм. Незалежно від того, хто стане переможцем, зберегти статус-кво регіону — це буде найбільш прийнятний розвиток сценарію для США та КНР.

Таку думку висловила політолог, фахівець з Індо-Тихоокеанського регіону Аліна Гриценко у коментарі для Новини.LIVE.

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Вибори у Тайвані та відносини з Китаєм

Як відомо, є два фаворити серед кандидатів у президенти — Лай Чінте від ДПП та Хоу Ю-і від партії Гоміньдан. Попри те, що в обох спостерігається радикальна риторика, розірвати відносини з Китаєм жоден з них не зможе собі дозволити.

Якщо брати до прикладу Демократичну прогресивну партію (ДПП), яку підтримують США, з вуст її представників часто можна почути заяви про незалежність Тайваню. Втім, вони є досить поверхневими. Кандидат Лай Чінте у будь-якому випадку готовий співпрацювати з Китаєм, адже, в енергетичному плані повністю залежить від країни.

Що стосується Гоміньдану, її представник здебільшого орієнтуватиметься на суспільну думку, особливо молоді, яка налаштована проти політичного зближення з Китаєм. Втім, Хоу Ю-і теж не вдасться до розриву відносин з КНР.

Китай побоюється зближення Тайваню зі Штатами

Зі свого боку Китай побоюється військового зближення Тайваню зі Штатами.

"Вони агресивно ставляться до розвитку тих відносин, тому що вважають, що Штати будуть використовувати Тайвань в якості бастіону і проти Китаю", — резюмувала Аліна Гриценко.

Нікому не вигідна війна за Тайвань

Експертка вважає, що статус-кво регіону буде збережено і це буде найбільш прийнятний сценарій як для Китаю, так і США. Обом сторонам війна за регіон коштуватиме дуже дорого, це нікому не вигідно.

Тим паче, за словами Аліни Гриценко, Китай має багато власних внутрішніх проблем й зорієнтований саме на їх вирішення.

"Попри те, що там звучали заяви про "возз'єднання з Батьківщиною, мається на увазі Тайванем, — неминуче", Сі Цзіньпін багато говорив про проблеми, про те, що необхідно забезпечувати пенсіонерів, соціальну справедливість, медицина і всі соціальні речі", — сказала політолог.

І підсумувала, що у світогляді Китаю немає жодного Тайваню. Так, країна продовжить називати регіон своєю територією й говоритиме про зближення. Однак, наступні принаймні 5 років КНР зосередиться на вирішенні власних проблем. До того ж такий сценарій буде влаштовувати і Штати.

Що відомо про вибори у Тайвані

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Разом з тим розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.

Додамо, що у Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінте оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.