Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Как выборы в Тайване повлияют на отношения с Китаем — мнение политолога arrow

Как выборы в Тайване повлияют на отношения с Китаем — мнение политолога

12 января 2024 04:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как выборы в Тайване повлияют на отношения с Китаем — мнение политолога
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Результаты предстоящих выборов в Тайване вряд ли существенно изменят или повлияют на отношения с Китаем. Независимо от того, кто станет победителем, сохранить статус-кво региона — это наиболее приемлемое развитие сценария для США и КНР.

Такое мнение высказала политолог, специалист по Индо-Тихоокеанскому региону Алина Гриценко в комментарии для Новини.LIVE.

Читайте также:

Выборы в Тайване и отношения с Китаем

Как известно, есть два фаворита среди кандидатов в президенты — Лай Чинте от ДПП и Хоу Ю-и от партии Гоминьдан. Несмотря на то, что у обоих наблюдается радикальная риторика, разорвать отношения с Китаем ни один из них не сможет себе позволить.

Если брать к примеру Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которую поддерживает США, из уст ее представителей часто можно услышать заявления о независимости Тайваня. Впрочем, они достаточно поверхностны. Кандидат Лай Чинте в любом случае готов сотрудничать с Китаем, ведь в энергетическом плане полностью зависит от страны.

Что касается Гоминьдана, ее представитель будет в основном ориентироваться на общественное мнение, особенно молодежи, которая настроена против политического сближения с Китаем. Впрочем, Хоу Ю-и тоже не прибегнет к разрыву отношений с КНР.

Китай опасается сближения Тайваня со Штатами

Со своей стороны, Китай опасается военного сближения Тайваня со Штатами.

"Они агрессивно относятся к развитию тех отношений, потому что считают, что Штаты будут использовать Тайвань в качестве бастиона и против Китая", — резюмировала Алина Гриценко.

Никому не выгодна война за Тайвань

Эксперт считает, что статус-кво региона будет сохранен и это будет наиболее приемлемый сценарий как для Китая, так и США. Обеим сторонам война за регион будет стоить очень дорого, это никому не выгодно.

Тем более, по словам Алины Гриценко, у Китая много собственных внутренних проблем и он ориентирован именно на их решение.

"Несмотря на то, что там звучали заявления о "воссоединении с Родиной, подразумевается с Тайванем, — неизбежно", Си Цзиньпин много говорил о проблемах, о том, что необходимо обеспечивать пенсионеров, социальную справедливость, медицину и все социальные вещи", — сказала политолог.

И подытожила, что в мировоззрении Китая нет никакого Тайваня. Да, страна продолжит называть регион своей территорией и будет говорить о сближении. Однако, по крайней мере, следующие 5 лет КНР сосредоточится на решении собственных проблем. К тому же, такой сценарий будет устраивать и Штаты.

Что известно о выборах в Тайване

Напомним, ранее мы сообщали, что этот год начнется для Тайваня по выборам президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Добавим, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинтэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.

США
Китай
выборы
отношения
Тайвань
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

Актуальное по теме