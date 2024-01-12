Как выборы в Тайване повлияют на отношения с Китаем — мнение политолога

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Результаты предстоящих выборов в Тайване вряд ли существенно изменят или повлияют на отношения с Китаем. Независимо от того, кто станет победителем, сохранить статус-кво региона — это наиболее приемлемое развитие сценария для США и КНР.

Такое мнение высказала политолог, специалист по Индо-Тихоокеанскому региону Алина Гриценко в комментарии для Новини.LIVE.

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Выборы в Тайване и отношения с Китаем

Как известно, есть два фаворита среди кандидатов в президенты — Лай Чинте от ДПП и Хоу Ю-и от партии Гоминьдан. Несмотря на то, что у обоих наблюдается радикальная риторика, разорвать отношения с Китаем ни один из них не сможет себе позволить.

Если брать к примеру Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которую поддерживает США, из уст ее представителей часто можно услышать заявления о независимости Тайваня. Впрочем, они достаточно поверхностны. Кандидат Лай Чинте в любом случае готов сотрудничать с Китаем, ведь в энергетическом плане полностью зависит от страны.

Что касается Гоминьдана, ее представитель будет в основном ориентироваться на общественное мнение, особенно молодежи, которая настроена против политического сближения с Китаем. Впрочем, Хоу Ю-и тоже не прибегнет к разрыву отношений с КНР.

Китай опасается сближения Тайваня со Штатами

Со своей стороны, Китай опасается военного сближения Тайваня со Штатами.

"Они агрессивно относятся к развитию тех отношений, потому что считают, что Штаты будут использовать Тайвань в качестве бастиона и против Китая", — резюмировала Алина Гриценко.

Никому не выгодна война за Тайвань

Эксперт считает, что статус-кво региона будет сохранен и это будет наиболее приемлемый сценарий как для Китая, так и США. Обеим сторонам война за регион будет стоить очень дорого, это никому не выгодно.

Тем более, по словам Алины Гриценко, у Китая много собственных внутренних проблем и он ориентирован именно на их решение.

"Несмотря на то, что там звучали заявления о "воссоединении с Родиной, подразумевается с Тайванем, — неизбежно", Си Цзиньпин много говорил о проблемах, о том, что необходимо обеспечивать пенсионеров, социальную справедливость, медицину и все социальные вещи", — сказала политолог.

И подытожила, что в мировоззрении Китая нет никакого Тайваня. Да, страна продолжит называть регион своей территорией и будет говорить о сближении. Однако, по крайней мере, следующие 5 лет КНР сосредоточится на решении собственных проблем. К тому же, такой сценарий будет устраивать и Штаты.

Что известно о выборах в Тайване

Напомним, ранее мы сообщали, что этот год начнется для Тайваня по выборам президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Добавим, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинтэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.