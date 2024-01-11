Президентські вибори в Тайвані — як Китай намагається вплинути на результат

Лідер передвиборчих перегонів, віцепрезидент Тайваню і кандидат від правлячої партії Вільям Лай Цінде. Фото: REUTERS/ANN WANG

Цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Правляча партія Тайваню виступає за незалежність і розвиток національної ідентичності, однак Пекін категорично проти цього. Розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.

Про це повідомляє FREEДОМ.

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Головною темою дебатів кандидатів у президенти Тайваню є те, як Тайбей будуватиме відносини з Пекіном.

Усі вони проти перспективи китайського управління, однак діалог з КНР не відкидають.

За словами лідера передвиборчих перегонів, віцепрезидента Тайваню і кандидата від правлячої партії Вільяма Лай Цінде, він відкритий для переговорів із Китаєм.

"Основна позиція Тайваню полягає в тому, що суверенітет і незалежність Тайваню належать його 23-мільйонному народу, а не Китайській Народній Республіці", — каже він.

Згідно з опитуваннями, друге місце в передвиборчих перегонах посідає кандидат від партії Гоміньдан Хоу Ю-і. Він обіцяє налагодити тісніші зв'язки з Пекіном, однак категорично відкидає китайську модель "одна країна — дві системи".

"Нинішній статус-кво полягає в тому, що Тайвань і Китай перебувають на межі війни", — зазначив він.

Аналітики кажуть, що в інтересах КНР усунути від влади правлячу Демократичну прогресивну партію. Пекін віддає перевагу кандидату в президенти від партії Гоміньдан. Всіх інших претендентів Китай звинувачує у спробі спровокувати конфлікт.

"Ті, хто грає з вогнем, обпечуться самі. Ми попереджаємо керівництво Демократичної прогресивної партії, що будь-яка спроба спертися на зовнішні сили й застосувати силу для досягнення незалежності в кінцевому підсумку закінчиться невдачею", — заявив представник Міноборони Китаю Ву Цянь.

У Міноборони Тайваню наголосили, що повітряний простір щодня патрулюють китайські військові літаки.

"28 грудня 12 китайських військових літаків пролітали поблизу Тайванської протоки", — йдеться в заяві Міністерства національної оборони Тайваню на сайті відомства.

До того ж експерти вважають, що на політичну обстановку в Тайбеї впливають війна РФ проти України та ситуація на Близькому Сході.

"Китай прагне використовувати відкрите суспільство Тайваню за допомогою гібридних засобів, щоб спробувати вплинути на результат наших виборів", — каже міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

У Тайбеї додали, що Китай намагається вплинути на результат виборів за допомогою кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, на Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Цінде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

Також ми писали, стало відомо, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.