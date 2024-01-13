На виборах президента Тайваню переміг демократ Лай Цинде
На виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters.
Президентські вибори у Тайвані виграв Лай Цинде
Повідомляється, що кандидат Хоу Юй-і від Гоміньдану, основної опозиційної сили на Тайвані, визнав свою поразку на виборах.
Водночас Демократична прогресивна партія, яка виступає за незалежність Тайваню і відмовляється визнавати територіальні права Китаю, прагне зайняти президентську посаду втретє, що є безпрецедентною подією за поточної виборчої системи острова.
Відомо, що на пост президента претендували три кандидати: Хоу Юй-і від Гоміньдану, колишній мер Тайбея Ко Вень-цзе, який представляє молоду Тайванську народну партію, засновану у 2019 році, та кандидат від Демократичної прогресивної партії.
Нагадаємо, що в Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) та фаворит перегонів Лай Цинде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.
Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.
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