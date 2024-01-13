На виборах президента Тайваню переміг демократ Лай Цинде

Кандидат у президенти Тайваню Лай Цинде. Фото: скріншот

На виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Президентські вибори у Тайвані виграв Лай Цинде

Повідомляється, що кандидат Хоу Юй-і від Гоміньдану, основної опозиційної сили на Тайвані, визнав свою поразку на виборах.

Водночас Демократична прогресивна партія, яка виступає за незалежність Тайваню і відмовляється визнавати територіальні права Китаю, прагне зайняти президентську посаду втретє, що є безпрецедентною подією за поточної виборчої системи острова.

Відомо, що на пост президента претендували три кандидати: Хоу Юй-і від Гоміньдану, колишній мер Тайбея Ко Вень-цзе, який представляє молоду Тайванську народну партію, засновану у 2019 році, та кандидат від Демократичної прогресивної партії.

Вибори у Тайвані. Фото: bloomberg

Нагадаємо, що в Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) та фаворит перегонів Лай Цинде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.