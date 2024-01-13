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На выборах президента Тайваня победил демократ Лай Циндэ

13 января 2024 14:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На выборах президента Тайваня победил демократ Лай Циндэ
Кандидат в президенты Тайваня Лай Циндэ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На выборах президента Тайваня победил кандидат от Демократической Прогрессивной Партии Лай Циндэ. Он считается проамериканским и менее удобным вариантом для Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что кандидат Хоу Юй-и от Гоминьдана, основной оппозиционной силы на Тайване, признал свое поражение на выборах. 

Вместе стем, Демократическая прогрессивная партия, выступающая за независимость Тайваня и отказывающаяся признавать территориальные права Китая, стремится к тому, чтобы занять президентский пост в третий раз, что является беспрецедентным событием при текущей избирательной системе острова.

Известно, что на пост президента претендовали три кандидата: Хоу Юй-и от Гоминьдана, бывший мэр Тайбэя Ко Вэнь-цзе, представляющий молодую Тайваньскую народную партию, основанную в 2019 году, и кандидат от Демократической прогрессивной партии.

Выборы в Тайване
Выборы в Тайване. Фото: bloomberg

Напомним, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Циндэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.

выборы
КНДР
Тайвань
политики
президент

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