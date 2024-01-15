Опитування у Великій Британії вказує на ймовірну поразку Сунака на виборах, — The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Associated Press

Згідно з результатами опитування громадськості YouGov, консервативну партію прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака очікує поразка на виборах 2024 року. Передбачається, що політпартія "Торі" збереже лише 169 місць.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на результати опитування, проведеного YouGov.

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Результати опитування про вибори у Великій Британії

За даними видання, зазначено, що в опитуванні брали участь 14 тис. осіб. Швидше за все, як показують результати, серед представників Торі залишиться лише 169, натомість лейбористи прийдуть до влади з 385 місцями. Також очікується, канцлер Джеремі Гант стане одним з 11 міністрів уряду країни, які втратять свої місця.

"Такий результат можна порівняти з поразкою консерваторів у 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць. І такий результат став би найбільшим падінням підтримки керівної партії у Британії з 1906 року", — зазначили у виданні.

Згідно з опитуванням, Шотландська національна партія також втратить близько половини своїх місць і збереже лише 25 з них. На заміну їй до керівництва прийдуть лейбористи.

За словами консерватора Лорда Фроста, результати опитування "приголомшливо жахливі" для партії. Він переконаний, що такий результат може призвести до "знищення в стилі 1997 року — якщо нам пощастить".

Зазначається, що опитування було проведене на замовлення групи консервативних донорів.

Нагадаємо, спікер Національної ради Словаччини Пітер Пеллегріні оголосив дату проведення президентських виборів у країні. Перший тур відбудеться 23 березня, а можливий другий — 6 квітня.

Додамо, у Європейському союзі відреагували на президентські та парламентські вибори, які відбулися у Тайвані 13 січня. Там привітали це рішення, а також усіх виборців, які взяли участь у "демократичному волевиявленні".