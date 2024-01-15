Опрос в Великобритании указывает на вероятное поражение Сунака на выборах, — The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Associated Press

Согласно результатам опроса общественности YouGov, консервативную партию премьер-министра Великобритании Риши Сунака ожидает поражение на выборах 2024 года. Предполагается, что политпартия "Тори" сохранит всего 169 мест.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на результаты опроса, проведенного YouGov.

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По данным издания указано, что в опросе участвовало 14 тыс. человек. Скорее всего, как показывают результаты, среди представителей Тори останется всего 169, лейбористы придут к власти с 385 местами. Также ожидается, что канцлер Джереми Гант станет одним из 11 министров правительства страны, которые потеряют свои места.

"Такой результат сравним с поражением консерваторов в 1997 году, когда партия во главе с Джоном Мэйджором потеряла примерно столько же мест. И такой результат стал бы самым большим падением поддержки руководящей партии в Британии с 1906 года", — отметили в издании.

Согласно опросу, Шотландская национальная партия также потеряет около половины своих мест и сохранит лишь 25 из них. Взамен ей к руководству придут лейбористы.

По словам консерватора Лорда Фроста, результаты опроса "потрясающе ужасающие" для партии. Он убежден, что такой результат может привести к "уничтожению в стиле 1997 года, если нам повезет".

Отмечается, что опрос был проведен по заказу группы консервативных доноров.

Напомним, спикер Национального совета Словакии Питер Пеллегрини огласил дату проведения президентских выборов в стране. Первый тур состоится 23 марта, а возможный второй — 6 апреля.

Добавим, в Европейском союзе отреагировали на состоявшиеся в Тайване президентские и парламентские выборы 13 января. Там приветствовали это решение, а также всех избирателей, принявших участие в "демократическом волеизъявлении".