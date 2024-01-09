У Словаччині повідомили, коли відбудуться президентські вибори

Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: TASR

Спікер Національної ради Словаччини Пітер Пеллегріні оголосив дату проведення президентських виборів у країні. Перший тур відбудеться 23 березня, а можливий другий — 6 квітня.

Про це повідомляє TASR.

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Президентські вибори у Словаччині

Президента у Словаччині обирають прямим голосуванням на п'ятирічний термін. Конституція країни передбачає, що кандидата повинні висувати щонайменше 15 законодавців або ж він має отримати під петицією підписи 15 000 громадян.

Другий тур виборів проводиться протягом 14 днів з дня проведення першого за умови, що жодному з кандидатів не вдасться набрати більшість голосів у першому. До нього можуть пройти два кандидати.

Термін повноважень чинної президентки Зузани Чапутової закінчується 15 червня 2024 року. Відомо, що вона не буде переобиратися.

Серед ймовірних кандидатів називають дипломата і колишнього міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчока.

Нагадаємо, Словаччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисячі євро. До нього увійдуть харчові продукти, аптечки, одяг.

Також ми писали, що на тлі російських масованих атак по українських містах президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила заяву про надання зброї Україні. Лідерка країни закликала надати засоби самооборони для України для боротьби у війні з Росією.