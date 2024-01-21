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Політичний оглядач розповів, чому Трамп на посаді президента захоче вийти з НАТО

21 січня 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Політичний оглядач розповів, чому Трамп на посаді президента захоче вийти з НАТО
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На посаді президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп буде намагатися вийти з НАТО. Це відбуватиметься на тлі бажань російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав політичний оглядач Дмитро Абрамсон в ефірі телемарафону.

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"Він дуже простий у своєму мисленні. Коли він каже, що не буде допомагати НАТО, він і має це на увазі. Навіть його ексрадник Болтон це сказав", — зазначив Абрамсон.

За його словами, саме на такий розвиток подій і розраховує Путін.

Політичний оглядач каже, що навіть за умови, коли Штати залишаються в НАТО, Трамп може відмовитися допомагати країнам-партнерам та буде блокувати надання допомоги. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з Альянсу, незалежно від результатів цьогорічних виборів та погрози Дональда Трампа. За його словами, США залишаться вірним і важливим союзником.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський знову запросив експрезидента США Дональда Трампа до України. Проте голова держави висунув умову, що колишній американський лідер має розповісти йому, як можна припинити бойові дії з РФ.

Додамо, експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон висловився стосовно того, якщо на виборах у США цього року виграє експрезидент Дональд Трамп. Він вважає, що повернення Трампа до влади покращить становище в Україні.

США
володимир путін
НАТО
Дональд Трамп
президент

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