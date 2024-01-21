Политический обозреватель рассказал, почему Трамп в должности президента захочет выйти из НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В должности президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет пытаться выйти из НАТО. Это будет происходить на фоне желаний российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал политический обозреватель Дмитрий Абрамсон в эфире телемарафона.

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Трамп попытается выйти из НАТО

"Он очень прост в своем мышлении. Когда он говорит, что не будет помогать НАТО, он и подразумевает это. Даже его экс-советник Болтон это сказал", — отметил Абрамсон.

По его словам, именно на такое развитие событий рассчитывает Путин.

Политический обозреватель говорит, что даже при условии, что Штаты остаются в НАТО, Трамп может отказаться помогать странам-партнерам и будет блокировать помощь.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки не выйдут из Альянса, независимо от результатов нынешних выборов и угрозы Дональда Трампа. По его словам, США останутся верными и важными союзниками.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил экс-президента США Дональда Трампа в Украину. Тем не менее, глава государства выдвинул условие, что бывший американский лидер должен рассказать ему, как можно прекратить боевые действия с РФ.

Добавим, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон высказался относительно того, если на выборах в США в этом году выиграет экс-президент Дональд Трамп. Он считает, что возвращение Трампа к власти улучшит положение в Украине.