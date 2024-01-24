Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Прем’єр Канади Трюдо висловив занепокоєння через вибори у США arrow

Прем’єр Канади Трюдо висловив занепокоєння через вибори у США

24 січня 2024 08:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прем’єр Канади Трюдо висловив занепокоєння через вибори у США
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога лідера республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року означатиме певну непередбачуваність для Канади. Лідер країни додав, що уряд Канади поновить зусилля з просування інтересів держави в США.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Трюдо занепокоєний можливою перемогою Трампа на виборах у США

Трюдо, чиї лівоцентристські ліберали прийшли до влади в листопаді 2015 року, мав складні стосунки з Трампом під час його першої каденції. У 2018 році Трамп звинуватив Трюдо в слабкості та нечесності.

"Ми точно не знаємо, що він робитиме... очевидно, містер Трамп є певною мірою непередбачуваним", — вважає Трюдо.

Канада відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів і є особливо вразливою до будь-якого переходу США до протекціонізму. Трюдо сказав, що його ліберальний уряд зумів подолати виклики, поставлені першою адміністрацією Трампа. Це включало встановлення тарифів США на канадську сталь і вимогу Вашингтона переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), яка також включає Мексику.

Під час перегляду NAFTA Канада направила десятки міністрів і високопосадовців до ключових штатів США, щоб підкреслити цінність континентальної вільної торгівлі, і Трюдо сказав, що цього разу Оттава застосує такий же підхід.

"Ми змогли впоратися з паном Трампом, захищаючи інтереси Канади та показуючи, що ми можемо створити економічне зростання по обидва боки кордону", — наголосив канадський прем'єр.

Як зазначено у виданні, опитування, опубліковане минулого тижня показало, що близько двох третин канадців, думають, що американська демократія не зможе пережити ще чотири роки перебування Трампа при владі.

Нагадаємо, кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир. А президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії.

Додамо, кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів США та підтримав Дональда Трампа. ДеСантіс каже, що у нього немає "чіткого шляху до перемоги".

США
Канада
вибори
Дональд Трамп
Джастін Трюдо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

Актуальне по темі