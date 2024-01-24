Прем’єр Канади Трюдо висловив занепокоєння через вибори у США

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога лідера республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року означатиме певну непередбачуваність для Канади. Лідер країни додав, що уряд Канади поновить зусилля з просування інтересів держави в США.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Трюдо занепокоєний можливою перемогою Трампа на виборах у США

Трюдо, чиї лівоцентристські ліберали прийшли до влади в листопаді 2015 року, мав складні стосунки з Трампом під час його першої каденції. У 2018 році Трамп звинуватив Трюдо в слабкості та нечесності.

"Ми точно не знаємо, що він робитиме... очевидно, містер Трамп є певною мірою непередбачуваним", — вважає Трюдо.

Канада відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів і є особливо вразливою до будь-якого переходу США до протекціонізму. Трюдо сказав, що його ліберальний уряд зумів подолати виклики, поставлені першою адміністрацією Трампа. Це включало встановлення тарифів США на канадську сталь і вимогу Вашингтона переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), яка також включає Мексику.

Під час перегляду NAFTA Канада направила десятки міністрів і високопосадовців до ключових штатів США, щоб підкреслити цінність континентальної вільної торгівлі, і Трюдо сказав, що цього разу Оттава застосує такий же підхід.

"Ми змогли впоратися з паном Трампом, захищаючи інтереси Канади та показуючи, що ми можемо створити економічне зростання по обидва боки кордону", — наголосив канадський прем'єр.

Як зазначено у виданні, опитування, опубліковане минулого тижня показало, що близько двох третин канадців, думають, що американська демократія не зможе пережити ще чотири роки перебування Трампа при владі.

Нагадаємо, кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир. А президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії.

Додамо, кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів США та підтримав Дональда Трампа. ДеСантіс каже, що у нього немає "чіткого шляху до перемоги".