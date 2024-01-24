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Премьер Канады Трюдо выразил обеспокоенность из-за выборов в США

24 января 2024 08:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Премьер Канады Трюдо выразил обеспокоенность из-за выборов в США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа лидера республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года будет означать непредсказуемость для Канады. Лидер страны добавил, что правительство Канады возобновит усилия по продвижению интересов государства в США.

Об этом сообщает Reuters.

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У Трюдо, чьи левоцентристские либералы пришли к власти в ноябре 2015 года, были сложные отношения с Трампом во время его первой каденции. В 2018 году Трамп обвинил Трюдо в слабости и нечестности.

"Мы точно не знаем, что он будет делать... очевидно, мистер Трамп в некоторой степени непредсказуем", — считает Трюдо.

Канада отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в Соединенные Штаты и особенно уязвима к любому переходу США к протекционизму. Трюдо сказал, что его либеральное правительство смогло преодолеть вызовы, поставленные первой администрацией Трампа. Это включало установление тарифов США на канадскую сталь и требование Вашингтона пересмотреть Североамериканское соглашение о беспошлинной торговле (NAFTA), также включающее Мексику.

Во время пересмотра NAFTA Канада направила десятки министров и чиновников в ключевые штаты США, чтобы показать ценность континентальной свободной торговли, и Трюдо сказал, что на этот раз Оттава применит такой же подход.

"Мы смогли справиться с господином Трампом, защищая интересы Канады и показывая, что мы можем создать экономический рост по обе стороны границы", — подчеркнул канадский премьер.

Как указано в издании, опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что около двух третьих канадцев полагают, что американская демократия не сможет пережить еще четыре года пребывания Трампа у власти.

Напомним, кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. А президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии.

Добавим, кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентских выборов США и поддержал Дональда Трампа. ДеСантис говорит, что у него нет "четкого пути к победе".

США
Канада
выборы
Дональд Трамп
Джастин Трюдо

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