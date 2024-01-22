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Головний конкурент Трампа зняв свою кандидатуру з виборів президента США

22 січня 2024 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головний конкурент Трампа зняв свою кандидатуру з виборів президента США
Кандидат у президенти Рон ДеСантіс напередодні президентських виборів. Фото: REUTERS/Randall Hill
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентської гонки США та підтримав Дональда Трампа. ДеСантіс каже, що у нього немає "чіткого шляху до перемоги".

Про це Рон ДеСантіс повідомив у своєму Х

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За словами республіканця, він не має "чіткого шляху до перемоги" і він призупиняє свою президентську кампанію на вибори. 

"Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, він заявив, що підтримує колишнього президента Дональда Трампа, який балотується на другий термін. Рон ДеСантіс наголосив, що більшість республіканців "хочуть дати Трампу ще один шанс". 

"Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі", — сказав ДеСантіс. 

Нагадаємо, нещодавно претендент на висування від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. 38-річний мультимільйонер заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.

Також ми писали, що експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. 

США
вибори
Дональд Трамп
президент

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