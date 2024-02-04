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Президент Байден переміг на праймеріз в одному з південних штатів США

4 лютого 2024 07:49
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Павло Зінченко
редактор
Президент Байден переміг на праймеріз в одному з південних штатів США
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виграв праймеріз у Південній Кароліні в суботу, 3 лютого. Це дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Байден здобув першу перемогу

Агентство оголосило Байдена переможцем о 19:23 за місцевим часом на основі аналізу попередніх результатів голосування. Вони показали, що чинний президент переконливо лідирує в ключових місцях по всьому штату.

На момент оголошення перегонів Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів. Це майже вдвічі більше, ніж він отримав на праймеріз 2020 року.

Майже через годину після оголошення перегонів відсоток голосів Байдена залишився практично незмінним — близько 97%.

Чого досягли суперники Байдена

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року — конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги "Самодопомога" Маріанна Вільямсон.

Вони не змогли навіть подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Попередня перемога Байдена

Чотири роки тому Байден переміг у всіх 46 округах на праймеріз.

Згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

Раніше ми повідомляли, що росіяни намагаються дискредитувати вибори у Сполучених Штатах Америки. Для цього ворог розгорнув інформаційну кампанію.

Нагадуємо, що експрезидент США Дональд Трамп і нинішній лідер Америки Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

Джо Байден
США
вибори
світ
президент

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