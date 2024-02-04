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Президент Байден победил на праймериз в одном из южных штатов США

4 февраля 2024 07:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент Байден победил на праймериз в одном из южных штатов США
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине в субботу, 3 февраля. Это дало ему первую официальную победу в борьбе за второй срок президентства.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Агентство объявило Байдена победителем в 19.23 по местному времени на основе анализа предварительных результатов голосования. Они показали, что действующий президент внушительно лидирует в ключевых местах по всему штату.

На момент объявления гонки Байден лидировал по всему штату, получив около 97% голосов. Это почти вдвое больше, чем он получил на праймериз 2020 года.

Спустя почти час после объявления гонки процент голосов Байдена остался практически неизменным — около 97%.

Чего добились соперники Байдена

Его единственные соперники в избирательном бюллетене этого года — конгрессмен Дин Филлипс из Миннесоты и автор книги "Самопомощь" Марианна Уильямсон.

Они не смогли даже преодолеть отметку в 2% к моменту объявления Байдена победителем.

Предыдущая победа Байдена

Четыре года назад Байден победил во всех 46 округах на праймериз.

Согласно первоначальным данным, он имеет все шансы повторить этот успех.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются дискредитировать выборы в Соединенных Штатах Америки. Для этого враг развернул информационную кампанию.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Америки Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Джо Байден
США
выборы
мир
президент

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