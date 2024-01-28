Росіяни намагаються дискредитувати вибори у США, — ISW

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Росіяни намагаються дискредитувати вибори у Сполучених Штатах Америки. Для цього ворог розгорнув інформаційну кампанію.

Про це повідомляє ISW.

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Вибори у США

Москва намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у США через інформаційну кампанію для того, щоб посіяти внутрішню нестабільність та завадити політичним дебатам щодо подальшої військової допомоги Україні.

Аналітики розповіли, що державні ЗМІ РФ та російські блогери продовжували наповнювати інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США. В ISW вважають, що це є частиною цілеспрямованої російської інформаційної кампанії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа на виборах, які відбудуться в листопаді цього року. Зазначається, що погіршення відносин між Євросоюзом та Трампом може добре позначитися на рейтингу Шольца.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога лідера республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року означатиме певну непередбачуваність для Канади. Лідер країни додав, що уряд Канади поновить зусилля з просування інтересів держави в США.