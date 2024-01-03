Александар Вучич відкинув заклики скасувати результати виборів у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Olivier Matthys/AP/picture alliance

Президент Сербії Александар Вучич відхилив заклики про скасування результатів виборів у країні через мітинги опозиції. Він виступив проти міжнародного розслідування ймовірних порушень парламентських і муніципальних виборів у Сербії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У столиці Сербії Белграді та інших містах люди вийшли на мітинги, на яких вимагали скасувати результати голосування на президентських та муніципальних виборах. Тоді перемогу здобула "Сербська прогресивна партія".

Коаліція "Сербія проти насильства" посіла друге місце на виборах. Її очільники звинуватили переможців у масових фальсифікаціях голосування. Натомість "Сербська прогресивна партія" заперечує такі звинувачення.

"Міжнародна моніторингова місія, яка стежила за голосуванням, заявила, що SNS несправедливо отримала перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив Вучича і порушення правил голосування, такі як підкуп голосів. Сербська влада відкинула ці звинувачення", — зазначили у виданні.

Вучич виступив проти міжнародних розслідувань щодо порушень на виборах у Сербії. Він переконаний, що результати голосування є "справою державних установ" країни. За його словами, політпартія "Сербія проти насильства" розпочала протести у містах, тому що сподівалася на зовсім інші результати голосування.

Остаточні висновки виборів будуть відомі у січні 2024 року.

Нагадаємо, у Белграді тисячі мітингувальників вийшли на протест на тлі організованих на кількох дільницях країни повторних парламентських та муніципальних виборів. На акцію в центрі міста прийшли прихильники опозиційної коаліції "Сербія проти насильства".

Додамо, протести у Сербії розпочалися 18 грудня. Протестувальники вийшли з вимогою скасувати результати парламентських виборів.