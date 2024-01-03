Александар Вучич отверг призывы отменить результаты выборов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Olivier Matthys/AP/picture alliance

Президент Сербии Александар Вучич отклонил призывы об отмене результатов выборов в стране из-за митингов оппозиции. Он выступил против международного расследования вероятных нарушений парламентских и муниципальных выборов в Сербии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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В столице Сербии Белграде и в других городах люди вышли на митинги, на которых потребовали отменить результаты голосования на президентских и муниципальных выборах. Тогда победу одержала "Сербская прогрессивная партия".

Коалиция "Сербия против насилия" заняла второе место на выборах. Ее руководители обвинили победителей в массовых подлогах голосования. "Сербская прогрессивная партия" отрицает такие обвинения.

"Международная мониторинговая миссия, которая следила за голосованием, заявила, что SNS несправедливо получила преимущество из-за предвзятости СМИ, неправомерного влияния Вучича и нарушения правил голосования, таких как подкуп голосов. Сербские власти отвергли эти обвинения", — отметили в издании.

Вучич выступил против международных расследований по нарушениям на выборах в Сербии. Он убежден, что результаты голосования являются "делом государственных учреждений" страны. По его словам, политпартия "Сербия против насилия" начала протесты в городах, потому что надеялась на совсем другие результаты голосования.

Окончательные выводы выборов будут известны в январе 2024 года.

Напомним, в Белграде тысячи митингующих вышли на протест на фоне организованных на нескольких участках страны повторных парламентских и муниципальных выборов. На акцию в центре города пришли сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия".

Добавим, протесты в Сербии начались 18 декабря. Протестующие вышли с требованием отменить результаты парламентских выборов.