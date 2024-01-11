Президентские выборы в Тайване — как Китай пытается повлиять на результат

Лидер предвыборной гонки, вице-президент Тайваня и кандидат от правящей партии Уильям Лай Циндэ. Фото: REUTERS/ANN WANG

Этот год начнется для Тайваня с выборов президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Правящая партия Тайваня выступает за независимость и развитие национальной идентичности, однако Пекин категорически против этого. Разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Об этом сообщает FREEДОМ.

Читайте также:

Президентские выборы в Тайване

Главной темой дебатов кандидатов в президенты Тайваня является то, как Тайбэй будет строить отношения с Пекином.

Все они против перспективы китайского управления, однако диалог с КНР не исключают.

По словам лидера предвыборной гонки, вице-президента Тайваня и кандидата от правящей партии Уильяма Лай Циндэ, он открыт для переговоров с Китаем.

"Основная позиция Тайваня состоит в том, что суверенитет и независимость Тайваня принадлежат его 23-миллионному народу, а не Китайской Народной Республике", — говорит он.

Согласно опросам, второе место в предвыборной гонке занимает кандидат от партии Гоминьдан Хоу Ю-и. Он обещает наладить более тесные связи с Пекином, однако категорически отвергает китайскую модель "одна страна — две системы".

"Нынешний статус-кво состоит в том, что Тайвань и Китай находятся на грани войны", — отметил он.

Аналитики говорят, что в интересах КНР отстранить от власти правящую Демократическую прогрессивную партию. Пекин отдает предпочтение кандидату в президенты от партии Гоминьдан. Всех остальных претендентов Китай обвиняет в попытке спровоцировать конфликт.

"Те, кто играет с огнем, обожгутся сами. Мы предупреждаем руководство Демократической прогрессивной партии, что любая попытка опереться на внешние силы и применить силу для достижения независимости в конечном итоге закончится неудачей", — заявил представитель Минобороны Китая Ву Цянь.

В Минобороны Тайваня подчеркнули, что воздушное пространство ежедневно патрулируют китайские военные самолеты.

"28 декабря 12 китайских военных самолетов пролетали вблизи Тайваньского пролива", — говорится в заявлении Министерства национальной обороны Тайваня на сайте ведомства.

К тому же эксперты считают, что на политическую обстановку в Тайбэе влияют война РФ против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

"Китай стремится использовать открытое общество Тайваня с помощью гибридных средств, чтобы попытаться повлиять на результат наших выборов", — говорит министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

В Тайбэе добавили, что Китай пытается повлиять на результат выборов с помощью кампании по дезинформации.

Напомним, на Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Циндэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Также мы писали, стало известно, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн долларов, что составляет 10% мирового ВВП.