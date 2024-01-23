Путін для виборів збирав підписи за гроші та з погрозами, — розслідування

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov

Президент Росії Володимир Путін збирав підписи виборців за допомогою виплати грошей та залякування. Тоді як один з його провідних опонентів, Борис Надєждін, не проводив таких дій.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Точка".

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Як зазначається, після здачі виборчих підписів, деякі російські чиновники продовжили поширювати незаконну агітацію за Путіна у соцмережах.

У російських бюджетних установах журналістам розповіли про те, як їх змушували підписуватись за Путіна, обіцяючи премію, грозилися звільненням, тиснули на жалість, та обіцяли примусово на вибори в такому випадку ніхто не піде.

Що кажуть в установах

Кемеровський театр

"Працюю у держустанові — театр. Начальство змушують передплатити. Причому працюють у театрі 100 осіб, а зібрати наказали 140 підписів. А ще сказали, що натомість потім навесні можете на вибори не ходити", — каже співбесідник.

Завод "Вугілля", Кемеровська область

"Представники адміністрації міста ходять кабінетами та наполегливо просять поставити підпис за висування Путіна", — каже співбесідник.

ВФЦ та Центри соцпідтримки, Омськ

"Працівників змушують голосувати за Путіна. Це вже звична практика, коли кажуть йти та за когось голосувати. Те саме було з новим губернатором, якого насильно змусили обрати", — каже співбесідник.

Поліклініка, Шадрінськ

"У моєї дружини на роботі в поліклініці на нараді головлікар збирала підписи за Путіна. Дружина підписала тому, що їй шкода головного лікаря. Вони подруги", — каже співбесідник.

Районна адміністрація, Дагестан

"Всіх працівників Відділу культури адміністрації Гасав'юртівського району змусили віддати підписи за Путіна", — каже співбесідник.

"Росмережі Лененерго", Санкт-Петербург

"Обіцяють заплатити гроші у премію за підпис за Путіна у ТЦ. Розсилка була від начальників департаменту та начальників відділу", — каже співбесідник.

Лист від співбесідника видання. Джерело: Точка

Бюджетна установа, Камчатський край

"У Камчатському краї бюджетників викликають до кабінету керівника та кажуть, що потрібно поставити підпис. Навіть не завжди пояснюють за що. Якщо людина запитає, тоді скажуть, що за Путіна. Моя сестра відмовилася, ще й присоромили", — каже співбесідник.

ТЦ "Жар-птиця", Нижній Новгород

"Перед Новим роком у ТЦ "Жар-птиця", у кімнаті прийому їжі для працівників агітували людей голосувати за Путіна!", — каже співбесідник.

Бюджетні установи, Конаково, Тверська область

"Співробітниця адміністрації їздить держ. установам і збирає підписи, використовуючи як важіль тиску те, що його звільнять, якщо не підпишеш", — каже співбесідник.

Підлітково-молодіжний центр Василеострівського району, Санкт-Петербург

"Співробітників наполегливо просять ставити підписи за Путіна прямо у відділі кадрів", — каже співбесідник.

Завод "Лепсе", Кіров

"Працюю на заводі. Старші майстри почали говорити, що обов'язково треба йти ставити підпис за Путіна. Я відмовлятимусь якщо будуть змушувати. Щодо інших не знаю", — каже співбесідник.

Кардіоцентр, Кемерово

"Начальники просять прийти проголосувати за Путіна", — каже співбесідник.

Педагогічний університет, Київ

"Мою двоюрідну сестру змушували сходити поставити підпис. Вона навчається у педагогічному університеті в Омську", — каже співбесідник.

Школа № 71, Саратов

"Збір підписів на підтримку Путіна добровільно примусово. Завуч запрошує кожного вчителя по одному та пропонує поставити підпис. Відмовилися лише двоє, наскільки я знаю", — каже співбесідник.

Ліцей, Липецька область

"Шановні колеги!!! На нас покладено ДУЖЕ ВАЖЛИВА МІСІЯ — підтримати кандидатуру В.В. Путіна під час виборів. Тому сьогодні ми збираємо підписи НА ПІДТРИМКУ ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА. ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ", — таке повідомлення адміністрація липецького ліцею розіслала співробітникам.

Джерело: Точка

Розсилка таких повідомлень теж не поодинокий випадок.

Джерело: Точка

Джерело: Точка

Нагадаємо, що раніше суперник Путіна на президентських виборах заявив, що зібрав 110 тисяч підписів на свою підтримку. Сергій Бабурін є кандидатом від партії "Російський загальнонародний союз".

Водночас російські опозиціонери подали скаргу до ЦВК з вимогою відмовити російському президенту в реєстрації на виборах президента-2024. Вони стверджують, що голова Кремля не має права йти на третій президентський термін поспіль і п'ятий термін загалом. Водночас політики вказали на масові порушення виборчого законодавства.