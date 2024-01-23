Путин для выборов собирал подписи за деньги и с угрозами, — расследование
Президент России Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.
Об этом говорится в расследовании издания "Точка".
Как Путин собирал голоса деньгами и запугиванием
Как отмечается, после сдачи избирательных подписей некоторые российские чиновники продолжили распространять незаконную агитацию за Путина в соцсетях.
В российских бюджетных учреждениях журналистам рассказали о том, как их заставляли подписываться за Путина, обещая премию, грозились увольнением, давили на жалость и обещали принудительно на выборы в таком случае никто не пойдет.
Что говорят в учреждениях
Кемеровский театр
"Работаю в госучреждении — театр. Начальство заставляет подписаться. Причем работают в театре 100 человек, а собрать приказали 140 подписей. А еще сказали, что потом весной можете на выборы не ходить", — говорит собеседник.
Завод "Уголь", Кемеровская область
"Представители администрации города ходят по кабинетам и настойчиво просят поставить подпись за выдвижение Путина", — говорит собеседник.
МФЦ и Центры соцподдержки, Омск
"Работников заставляют голосовать за Путина. Это уже привычная практика, когда говорят идти и за кого-то голосовать. То же было с новым губернатором, которого насильно заставили избрать", — говорит собеседник.
Поликлиника, Шадринск
"У моей жены на работе в поликлинике на совещании главврач собирала подписи за Путина. Жена подписала потому, что ей жалко главного врача. Они подруги", — говорит собеседник.
Районная администрация, Дагестан
"Всех работников Отдела культуры администрации Хасавюртовского района заставили отдать подписи за Путина", — говорит собеседник.
"Россети Ленэнерго", Санкт-Петербург
"Обещают заплатить деньги в премию за подпись за Путина в ТЦ. Рассылка была от начальников департамента и начальников отдела", — говорит собеседник.
Бюджетное учреждение, Камчатский край
"В Камчатском крае бюджетников вызывают в кабинет руководителя и говорят, что нужно поставить подпись. Даже не всегда объясняют за что. Если человек спросит, тогда скажут, что при Путине. Моя сестра отказалась, еще и пристыдили", — говорит собеседник.
ТЦ "Жар-птица", Нижний Новгород
"Перед Новым годом в ТЦ "Жар-птица", в комнате приема пищи для работников агитировали людей голосовать за Путина!", — говорит собеседник.
Бюджетные учреждения, Конаково, Тверская область
"Сотрудница администрации ездит госучреждениям и собирает подписи, используя как рычаг давления то, что его уволят, если не подпишешь", — говорит собеседник.
Подростково-молодежный центр Василеостровского района, Санкт-Петербург
"Сотрудников упорно просят ставить подписи за Путина прямо в отделе кадров", — говорит собеседник.
Завод "Лепсе", Киров
"Работаю на заводе. Старшие мастера начали говорить, что обязательно надо идти ставить подпись за Путина. Я буду отказываться если будут заставлять. За других не знаю", — говорит собеседник.
Кардиоцентр, Кемерово
"Начальники просят прийти проголосовать за Путина", — говорит собеседник.
Педагогический университет, Киев
"Мою двоюродную сестру заставляли сходить поставить подпись. Она учится в педагогическом университете в Омске", — говорит собеседник.
Школа №71, Саратов
"Сбор подписей в поддержку Путина добровольно принудительно. Завуч приглашает каждого учителя по одному и предлагает поставить подпись. Отказались только двое, насколько я знаю", — говорит собеседник.
Лицей, Липецкая область
"Уважаемые коллеги!!! На нас возложена ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ МИССИЯ — поддержать кандидатуру В.В. Путина во время выборов. Поэтому сегодня мы собираем подписи НА ПОДДЕРЖКУ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА" — такие сообщения администрация липецкого лицея разослала сотрудникам.
Рассылка таких сообщений тоже не единичный случай.
Напомним, что ранее соперник Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".
В то же время, российские оппозиционеры подали жалобу в ЦИК с требованием отказать российскому президенту в регистрации на выборах президента-2024. Они утверждают, что глава Кремля не имеет права идти на третий президентский срок и пятый срок в целом. В то же время политики указали на массовые нарушения избирательного законодательства.
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