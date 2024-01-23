Путин для выборов собирал подписи за деньги и с угрозами, — расследование

Президент России Владимир Путин. Фото: Спутник/Сергей Савостянов

Президент России Владимир Путин собирал подписи избирателей посредством выплаты денег и запугивания. В то время как один из его ведущих оппонентов, Борис Надеждин, не предпринимал таких действий.

Об этом говорится в расследовании издания "Точка".

Читайте также:

Как Путин собирал голоса деньгами и запугиванием

Как отмечается, после сдачи избирательных подписей некоторые российские чиновники продолжили распространять незаконную агитацию за Путина в соцсетях.

В российских бюджетных учреждениях журналистам рассказали о том, как их заставляли подписываться за Путина, обещая премию, грозились увольнением, давили на жалость и обещали принудительно на выборы в таком случае никто не пойдет.

Что говорят в учреждениях

Кемеровский театр

"Работаю в госучреждении — театр. Начальство заставляет подписаться. Причем работают в театре 100 человек, а собрать приказали 140 подписей. А еще сказали, что потом весной можете на выборы не ходить", — говорит собеседник.

Завод "Уголь", Кемеровская область

"Представители администрации города ходят по кабинетам и настойчиво просят поставить подпись за выдвижение Путина", — говорит собеседник.

МФЦ и Центры соцподдержки, Омск

"Работников заставляют голосовать за Путина. Это уже привычная практика, когда говорят идти и за кого-то голосовать. То же было с новым губернатором, которого насильно заставили избрать", — говорит собеседник.

Поликлиника, Шадринск

"У моей жены на работе в поликлинике на совещании главврач собирала подписи за Путина. Жена подписала потому, что ей жалко главного врача. Они подруги", — говорит собеседник.

Районная администрация, Дагестан

"Всех работников Отдела культуры администрации Хасавюртовского района заставили отдать подписи за Путина", — говорит собеседник.

"Россети Ленэнерго", Санкт-Петербург

"Обещают заплатить деньги в премию за подпись за Путина в ТЦ. Рассылка была от начальников департамента и начальников отдела", — говорит собеседник.

Письмо от собеседника издания. Источник: Точка

Бюджетное учреждение, Камчатский край

"В Камчатском крае бюджетников вызывают в кабинет руководителя и говорят, что нужно поставить подпись. Даже не всегда объясняют за что. Если человек спросит, тогда скажут, что при Путине. Моя сестра отказалась, еще и пристыдили", — говорит собеседник.

ТЦ "Жар-птица", Нижний Новгород

"Перед Новым годом в ТЦ "Жар-птица", в комнате приема пищи для работников агитировали людей голосовать за Путина!", — говорит собеседник.

Бюджетные учреждения, Конаково, Тверская область

"Сотрудница администрации ездит госучреждениям и собирает подписи, используя как рычаг давления то, что его уволят, если не подпишешь", — говорит собеседник.

Подростково-молодежный центр Василеостровского района, Санкт-Петербург

"Сотрудников упорно просят ставить подписи за Путина прямо в отделе кадров", — говорит собеседник.

Завод "Лепсе", Киров

"Работаю на заводе. Старшие мастера начали говорить, что обязательно надо идти ставить подпись за Путина. Я буду отказываться если будут заставлять. За других не знаю", — говорит собеседник.

Кардиоцентр, Кемерово

"Начальники просят прийти проголосовать за Путина", — говорит собеседник.

Педагогический университет, Киев

"Мою двоюродную сестру заставляли сходить поставить подпись. Она учится в педагогическом университете в Омске", — говорит собеседник.

Школа №71, Саратов

"Сбор подписей в поддержку Путина добровольно принудительно. Завуч приглашает каждого учителя по одному и предлагает поставить подпись. Отказались только двое, насколько я знаю", — говорит собеседник.

Лицей, Липецкая область

"Уважаемые коллеги!!! На нас возложена ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ МИССИЯ — поддержать кандидатуру В.В. Путина во время выборов. Поэтому сегодня мы собираем подписи НА ПОДДЕРЖКУ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА" — такие сообщения администрация липецкого лицея разослала сотрудникам.

Источник: Точка

Рассылка таких сообщений тоже не единичный случай.

Источник: Точка

Источник: Точка

Напомним, что ранее соперник Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".

В то же время, российские оппозиционеры подали жалобу в ЦИК с требованием отказать российскому президенту в регистрации на выборах президента-2024. Они утверждают, что глава Кремля не имеет права идти на третий президентский срок и пятый срок в целом. В то же время политики указали на массовые нарушения избирательного законодательства.