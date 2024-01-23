Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow У Путіна з'явився перший конкурент на виборах — скільки росіян підтримали Бабуріна arrow

У Путіна з'явився перший конкурент на виборах — скільки росіян підтримали Бабуріна

23 січня 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Путіна з'явився перший конкурент на виборах — скільки росіян підтримали Бабуріна
Кандидат у президенти РФ Сергій Бабурін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Суперник російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах заявив, що зібрав 110 тисяч підписів на свою підтримку. Сергій Бабурін є кандидатом від партії "Російський загальнонародний союз".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Підтримка Бабуріна в РФ

"У нас завершується збір підписів у 48 регіонах. На сьогодні зібрано 110 тисяч, збір ще триває. Ще ж треба їх у Москву привезти. Є регіони, де зібрано понад 2,5 тисячі, є регіони, де дуже погані поки що показники", — повідомив Бабурін.

РосЗМІ провело аналіз та дізналося, що ні Бабурін, ні партія РОС так і не опублікували адреси передвиборчих штабів або точок збору підписів у більшості регіонів країни. У Москві адреси місць збору підписів публікували лише двічі, і в обох він був обмежений за часом.

Бабурін пообіцяв, що найближчим часом його команда розмістить адреси в усіх 48 регіонах, оскільки це підвищує збирання підписів.

"В Омській області, наприклад, де вже виконали норматив, у них в інтернеті розміщені всі точки", — зазначив він.

Бабурін вдруге поспіль бере участь у президентських виборах. У 2018 році він посів останнє місце з 0,65% голосів. До цього політик тричі обирався депутатом Держдуми, а одного разу — народним депутатом РРФСР. Протягом 2002-2012 років Бабурін очолював Російський державний торговельно-економічний університет.

Згідно з даними ЦВК, до 14 січня до виборчого фонду Бабуріна надійшло 3,2 млн рублів, з яких він витратив лише 121,5 тисячі. 

Нагадаємо, російські опозиціонери подали скаргу до ЦВК з вимогою відмовити диктатору Володимиру Путіну в реєстрації на виборах президента-2024. Вони стверджують, що чинний глава РФ не має права йти на третій президентський термін поспіль і п'ятий термін загалом. Крім того, політики вказали на масові порушення виборчого законодавства.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти новий соціальний договір з населенням. Це відбувається у межах підготовки до виборів у РФ.

росія
володимир путін
вибори
росіяни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі