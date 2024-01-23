У Путіна з'явився перший конкурент на виборах — скільки росіян підтримали Бабуріна

Кандидат у президенти РФ Сергій Бабурін. Фото: росЗМІ

Суперник російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах заявив, що зібрав 110 тисяч підписів на свою підтримку. Сергій Бабурін є кандидатом від партії "Російський загальнонародний союз".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"У нас завершується збір підписів у 48 регіонах. На сьогодні зібрано 110 тисяч, збір ще триває. Ще ж треба їх у Москву привезти. Є регіони, де зібрано понад 2,5 тисячі, є регіони, де дуже погані поки що показники", — повідомив Бабурін.

РосЗМІ провело аналіз та дізналося, що ні Бабурін, ні партія РОС так і не опублікували адреси передвиборчих штабів або точок збору підписів у більшості регіонів країни. У Москві адреси місць збору підписів публікували лише двічі, і в обох він був обмежений за часом.

Бабурін пообіцяв, що найближчим часом його команда розмістить адреси в усіх 48 регіонах, оскільки це підвищує збирання підписів.

"В Омській області, наприклад, де вже виконали норматив, у них в інтернеті розміщені всі точки", — зазначив він.

Бабурін вдруге поспіль бере участь у президентських виборах. У 2018 році він посів останнє місце з 0,65% голосів. До цього політик тричі обирався депутатом Держдуми, а одного разу — народним депутатом РРФСР. Протягом 2002-2012 років Бабурін очолював Російський державний торговельно-економічний університет.

Згідно з даними ЦВК, до 14 січня до виборчого фонду Бабуріна надійшло 3,2 млн рублів, з яких він витратив лише 121,5 тисячі.

Нагадаємо, російські опозиціонери подали скаргу до ЦВК з вимогою відмовити диктатору Володимиру Путіну в реєстрації на виборах президента-2024. Вони стверджують, що чинний глава РФ не має права йти на третій президентський термін поспіль і п'ятий термін загалом. Крім того, політики вказали на масові порушення виборчого законодавства.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти новий соціальний договір з населенням. Це відбувається у межах підготовки до виборів у РФ.