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Путін не припинить війну в Україні до виборів в Америці 2024 року, — представник США

29 листопада 2023 09:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Путін не припинить війну в Україні до виборів в Америці 2024 року, — представник США
Президент Росії Володимир Путін та експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що президент Росії Володимир Путін не припинить війну в Україні, поки не дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року. Представник США зробив таку заяву на тлі побоювань, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах підтримка України припиниться.

Про це повідомляє REUTERS.

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Високопоставлений чиновник під час брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі сказав, що Альянс підтвердив свою підтримку Україні, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

"Я очікую, що Путін не укладе миру чи закінчить війну, поки не побачить результат наших виборів", — сказав чиновник.

За його словами, така думка зараз досить поширена в уряді США. 

"Це був контекст, у якому всі союзники висловили рішучу підтримку Україні", — додав чиновник, не згадуючи імені Трампа та прямо не вказуючи, як результат виборів вплине на підтримку України.

Результати передвиборчих опитувань і підтримка України

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало напружену боротьбу між Трампом і президентом США Джо Байденом. Тоді Трамп випереджав Байдена з результатом 51% проти 49%.

Байден надав Києву величезну військову допомогу та іншу підтримку після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але додаткове фінансування для України затримано контрольованою республіканцями Палатою представників.

Експрезидент Дональд Трамп, який балотується на переобрання у 2024 році та є провідним кандидатом у президенти від Республіканської партії, різко критикував підтримку Києва США.

Нагадаємо, суддя в американському штаті Колорадо дозволив Дональду Трампу балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки наступного року. Було відхилено спробу дискваліфікувати колишнього президента за його дії до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Додамо, у США спостерігається тривожна тенденція щодо українського питання. Кількість республіканців, які виступають проти продовження допомоги Україні, постійно зростає. 

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