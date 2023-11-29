Путин не прекратит войну в Украине до выборов в Америке в 2024 году, — представитель США

Президент России. Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США заявил, что президент России Владимир Путин не прекратит войну в Украине, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Представитель США сделал такое заявление на фоне опасений, что в случае победы Дональда Трампа на выборах, поддержка Украины прекратится.

Об этом сообщает REUTERS.

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Высокопоставленный чиновник на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе сказал, что Альянс подтвердил свою поддержку Украине, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не заключит мир или закончит войну, пока не увидит результат наших выборов", — сказал чиновник.

По его словам, такое мнение сейчас достаточно распространено в правительстве США.

"Это был контекст, в котором все союзники выразили решительную поддержку Украине", — добавил чиновник, не упоминая имени Трампа и прямо не указывая, как результат выборов повлияет на поддержку Украины.

Результаты предвыборных опросов и поддержка Украины

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в середине ноября, показал напряженную борьбу между Трампом и президентом США Джо Байденом. Тогда Трамп опережал Байдена с результатом 51% против 49%.

Байден оказал Киеву огромную военную помощь и другую поддержку после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но дополнительное финансирование для Украины задержано контролируемой республиканцами Палатой представителей.

Экс-президент Дональд Трамп, баллотирующийся на переизбрание в 2024 году и ведущий кандидат в президенты от Республиканской партии, резко критиковал поддержку Киева США.

Напомним, судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отвергнута попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Добавим, в США наблюдается тревожная тенденция по украинскому вопросу. Число республиканцев, выступающих против продления помощи Украине, постоянно растет.