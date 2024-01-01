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Росіяни фасільфікують "збір підписів" на підтримку Путіна на ТОТ

1 січня 2024 18:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни фасільфікують "збір підписів" на підтримку Путіна на ТОТ
Так звані вибори на окупованих територіях України. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На окупованих територіях України відбувається замаскована під легітимність акція, яка має назву "вибори президента Росії". Цей захід, який більше нагадує пропагандистську кампанію, націлений на створення видимості підтримки з боку місцевого населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що таким чином прихильники кривавого диктатора Володимира Путіна намагаються набрати підписи на його підтримку.

Також повідомляється, що збір підписів здійснюється групами волонтерів, які ходять по домівках мешканців, які часто супроводжуються російськими військовими.

Попри насильницький та примусовий характер цієї кампанії, включаючи тиск на співробітників державних установ, ворогові вдалося зібрати близько 5 тисяч підписів.

Нагадаємо, що раніше у Росії захотіли залучити окуповані території до президентських виборів. Водночас чинний президент країни-терористки Володимир Путін розіграв виставу з оголошенням про свою участь у виборах.

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